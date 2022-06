Administratia judeteana vrea sa sprijine primariile din Timis pentru plantarea de copaci

Consiliul Judetean Timis se alatura campaniei Trees for Life prin care in Europa se vor planta trei miliarde de copaci. Institutia a anuntat ca va deschide mai multe linii de finantare dedicate activitatilor de mediu, prin intermediul carora vor fi sprijinite autoritatile locale timisene pentru plantarea de copaci. Demersurile ar urma sa faca parte dintr-un proiect de mari dimensiuni, care prevede plantarea a trei miliarde de copaci, la nivel european, pana in anul 2030.Presedintele CJT, Alin ... citeste toata stirea