Administratia judetului Timis investeste intr-un sistem de alerta impotriva prezentei polenului

Consiliul Judetean Timis are prevazut in bugetul pentru 2022 suma de 3,1 milioane de lei pentru protectia mediului. O parte din bani vor merge spre realizarea unui sistem inovativ cu ajutorul caruia populatia va fi avertizata asupra prezentei polenului. Conform celor spuse de liderul CJT, Alin Nica, vor fi implicate compania Nokia si Oncogen."Pe partea de protectia mediului, cele 3,1 milioane de lei sunt in general destinate unor proiecte importante; as mentiona lupta impotriva ambroziei si a