Lugojul se pregateste sa imbrace straie de sarbatoare. In mai putin de o luna, iluminatul festiv va fi activat in zona centrala a orasului.Incepand cu data de 1 decembrie si pana dupa Revelion, in zona Pietei J.C. Dragan vor bucura locuitorii urbei doi brazi naturali, decorati cu aproximativ 3.000 de m. l. de siruri luminoase si simboluri muzicale.De asemenea, plantele amplasate in jurul Catedralei Greco-Catolice Coborarea Sfantului Spirit vor fi decorate cu circa 2.000 m.l. siruri luminoase, ... citeste toata stirea