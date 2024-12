Administratia vrea mai multe spatii verzi! Lugojul se imbogateste cu un nou parc de peste doua hectare

Administratia lugojeana a anuntat ca municipiul de pe Timis va beneficia de un nou parc urban in cartierul Herendesti.Contractul pentru proiect a fost semnat joi, 19 decembrie, in cadrul Programului Operational Regional, gestionat de ADR. Gradina de agrement publica va fi amplasata in cartierul Herendesti si vizeaza dezvoltarea zonei si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor.Plan prin care se intentioneaza realizarea acestui obiectiv va beneficia de o finantare integrala din fonduri ... citește toată știrea