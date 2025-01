Administratorii de bloc intra in prelungiri

Primaria Timisoara le reaminteste administratorilor de condominii ca atestatul obtinut in conformitate cu prevederile Legii 196/2018 este valabil 4 ani de la data emiterii, iar acesta poate fi reinnoit in aceleasi conditii in care a fost emis.Persoanele domiciliate in Timisoara care detin atestat de administrator de condominii emis de Primaria Municipiului Timisoara la data de 16.02.2021 si care doresc reinnoirea acestuia trebuie sa depuna la primarie o noua cerere de atestare, insotita de ... citește toată știrea