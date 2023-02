Administratorul public al Lugojului si-a anuntat demisia din USR

Anca Micsa Oprea, administratorul public al municipiului Lugoj, a anuntat, joi seara, in cadrul unei emisiuni de la un post de televiziune, ca demisioneaza din Uniunea Salvati Romania, pentru ca nu mai crede in directia pe care o are USR-ul. Anuntul a fost facut dupa ce organizatia USR din Lugoj a solicitat conducerii USR Timis excluderea acesteia din partid. "Eu nu mai cred in directia pe care o are USR-ul. Mi-am dorit foarte mult sa raman acolo si sa pot sa fac prin ... citeste toata stirea