Facultatea de Litere, Istorie si Teologie din cadrul Universitatii de Vest Timisoara organizeaza in doua sesiuni, in conditii identice, concursul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta si masterat, in domeniul Teologie!Mitropolia Banatului sustine ca sesiunea a doua este organizata doar pentru acele programe de studii pentru care, dupa prima sesiune, vor ramane locuri neocupate.Binecuvantarea (acordul scris) din partea Inaltpreasfintitului Parinte Mitropolit Ioan al ... citeste toata stirea