Admiterea candidaturii lui Dominic Fritz a fost contestata la Judecatoria Timisoara

La Judecatoria Timisoara a fost depusa o contestatie impotriva deciziei Biroului Electoral de Circumscriptie nr.1 Timisoara de admitere a candidaturii lui Dominic Fritz la Primarie Timisoara. Contestatia depusa de avertizorul de integritate Mirela Toc specifica faptul ca Fritz nu are cetatenia romana, nu are domiciliul in Timisoara si nu poate sa faca parte dintr-un partid politic din Romania,Va prezenta in continuare textul integral al contestatiei:"Contestatie impotriva Hotararii nr. / ... ... citește toată știrea