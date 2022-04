Adolescent de 16 ani, arestat preventiv pentru omor, pentru ca ar fi ucis un barbat acum doi ani

Un adolescent de 16 ani, din judetul Arad, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind principalul suspect in cazul unei crime care a avut loc in urma cu doi ani. Un barbat de 67 de ani a fost gasit atunci de sora sa decedat, cu multiple rani la nivelul capului.Potrivit IPJ Arad, politistii au pus in executare trei mandate de aducere, unul dintre ele pentru un adolescent de 16 ani."In continuarea cercetarilor efectuate intr-un caz de omor savarsit la data de 30 ianuarie 2020, ... citeste toata stirea