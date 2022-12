Adolescent inarmat cu un cutit si un box, prins de politie langa liceul din Giroc. Ameninta ceilalti copii

Incidentul s-a petrecut marti in jurul orei 17:30, in imediata vecinatate a Liceului David Voniga din Giroc. Cei doi tineri au fost observati in timp ce ar fi amenintat alti copii cu un cutit si un box, spun politistii locali din Giroc. Echipajul Politiei Locale Giroc i-a identificat pe minori si i-a predat ulterior colegilor lor de la politia nationala."In data de 06.12.2022 , in jurul orei 17:30, un echipaj al Serviciului Politiei Locale Giroc, a fost sesizat ca in zona magazinului Profi, ... citeste toata stirea