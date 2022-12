Adolescenta de 16 ani din Gorj, surprinsa de mama in timp ce facea sex cu un profesorul de informatica

Un profesor de informatica din Targu Jiu este cercetat, in libertate, dupa ce ar fi intretinut relatii intime cu eleva lui de doar 16 ani. Barbatul in varsta de 43 de ani ar fi avut o idila de cateva luni cu adolescenta, care i-ar fi fost eleva pana in clasa a opta.Mama fetei banuia ca intre cei doi exista legaturi nepotrivite si a urmarit-o. Asa a surprins-o chiar in momentul in care adolescenta intretinea relatii sexuale cu profesorul, intr-un apartament din Targu Jiu, si a alertat politia. ... citeste toata stirea