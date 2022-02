Adolescenta disparuta de acasa in ianuarie nu a fost gasita. Este in continuare data in urmarire

Snejana Patricia Vanessa Aradean, in varsta de 16 ani, a plecat de acasa, din Beregsau Mic, judetul Timis, in 13 ianuarie. Locuia impreuna cu tatal ei, mama si sora fetei fiind plecate din tara. Tatal fetei a anuntat politia ca fiica lui a plecat de acasa, iar de atunci nimeni nu a mai putut luat legatura cu ea. Oamenii legii au intrat in alerta.Minora a fost data in urmarire, iar politistii au inceput verificarile pentru a da de urma ei."Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana ... citeste toata stirea