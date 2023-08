Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, a lansat, astazi, 04.08.2023, un nou apel de proiecte, destinat institutiilor de invatamant superior de stat, prin publicarea Ghidul solicitantului de finantare PRV/6.1.D/1 aferent Interventiei regionale 6.1. D - Universitati.Alocarea totala este de 21 de milioane de euro in cadrul acestui apel de proiecte, care are drept scop cresterea performantei institutiilor ... citeste toata stirea