Adrian Badescu, fondatorul Clinicilor Medici's din Timisoara: Anul viitor deschidem un spital in centrul Timisoarei

Clinicile Medici's s-au dezvoltat in urma cu 25 de ani in Timisoara si in prezent este in derulare un spital de 5.000 mp in centrul orasului.Antreprenorul Adrian Badescu, proprietarul clinicilor Medici's din Timisoara, crede ca piata medicala privata va creste in continuare, atat la nivelul jucatorilor mari, cat si in zona de nisa. Pentru anul 2022 estimeaza afaceri de 5 milioane euro pentru clinicile Medici's, iar anul viitor antreprenorul va deschide si un spital."Piata din Timisoara este ... citeste toata stirea