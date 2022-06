Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a demisionat in urma unei anchete a DNA Timisoara in care este acuzat de abuz in serviciu

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anuntat ca demisioneaza din functie, in urma unei anchete a DNA Timisoara in care este acuzat de fapte de coruptie. Potrivit unui comunicat de presa, procurorul sef al DNA, Crin Nicu Bologa, a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul cauzei, in vederea sesizarii Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de un deputat din Parlamentul Romaniei, la data ... citeste toata stirea