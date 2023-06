Presedintele PNL Timisoara, viceprimarul Timisoarei, Cosmin Tabara, are incredere in doi dintre noii ministri din cabinetul Ciolacu. Adrian Vestea si Alina Gorghiu au fost analizati de catre timisorean in cadrul unei emisiuni TV.Ambii liberali, ministrii Adrian Vestea si Alina ... citeste toata stirea