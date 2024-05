Aero West Bike Fest, editia a V-a, la Buzias

La Buzias are loc, in acest weekend, cea de-a V-a editie a Aero West Bike Fest. Evenimentul, organizat de Primaria si Consiliul Local Buzias, in colaborare cu Aerodromul Aero West Buzias si Asociatia Culturala "Izvorasul", se adreseaza iubitorilor de muzica rock, pasionatilor de motoare si de petrecere in aer liber. Vineri, 24 mai, vor urca pe scena Cargo, Loredana Ponorean, Spring Time Band ... citește toată știrea