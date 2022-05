Aeroportul International Timisoara Traian Vuia recupereaza din trafic

Evolutia traficului aerian in perioada ianuarie-martie 2022 arata semne bune de redresare si prognozele pentru viitorul apropiat sunt si mai optimisteAeroportul International Timisoara Traian Vuia a ajuns la 155.996 de pasageri in primele trei luni din acest an, ceea ce inseamna o crestere a traficului de pasageri cu 276%, raportat la perioada similara din 2021, cand au fost inregistrati 41.434 de pasageri. Traficul aerian revine cu un procent semnificativ nu doar la Timisoara ci la nivelul ... citeste toata stirea