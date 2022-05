Afara cu Basescu!

Petrov, alias Traian Basescu, trebuie sa paraseasca Parlamentul European. Cu un picior in fund. Este incompatibil cu statutul de reprezentant al Romaniei in respectivul organism. Dupa ce Petrov l-a prins definitiv, transformandu-se din fantoma in acuzator si obtinand condamnarea sa definitiva, Traian Basescu trebuie fugarit, prins, luat de guler si aruncat afara si din Parlamentul UE.Au trecut doua saptamani de cand europarlamentari romani din grupul popularilor au declarat ca vor supune unei ... citeste toata stirea