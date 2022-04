Afectati de razboiul din Ucraina, angajatii TMK din Resita protesteaza in fata guvernului, la Bucuresti

Membrii sindicatelor din cadrul companiilor TMK Artrom din Resita si Slatina protesteaza, in 7 aprilie 2022, pana la ora 16.30 in Piata Victoriei din Bucuresti, la sediul guvernului Romaniei.La actiune participa aproximativ 300 de persoane din cadrul celor doua unitati, avand doua revendicari majore:1. Deblocarea de catre ANAF a conturilor companiei TMK Artrom pentru a-si putea desfasura activitatea;2.Micsorarea pretului la energie.Cu toate ca in urma demersurilor sustinute ale ... citeste toata stirea