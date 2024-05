Agent sef de Politie, care a ajutat un sofer care era in mod vizibil beat sa scape de dosarul penal, cercetat pentru abuz in serviciu si fals intelectual

Un agent sef de Politie din judetul Arad este cercetat penal pentru abuz in serviciu si fals intelectual, fiind suspectat ca, in calitate de politist rutier, a ajutat un sofer pe care l-a oprit in trafic si care se afla in stare de ebrietate sa scape de dosarul penal. Faptele s-au produs, conform procurorilor care ancheteaza acest caz, in anul 2022, iar politistul a raportat eronat evenimentul legat de oprirea acelui sofer, atestand "in mod fals aspecte nereale" in fisa de interventie, scrie ... citește toată știrea