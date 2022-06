Agentie TUI TravelCenter, deschisa in colaborare cu Ultramarin, in Iulius Town Timisoara

Compania germana TUI, liderul turismului la nivel international, prezenta in Romania prin franciza TUI TravelCenter, reia planurile de expansiune in tara noastra, amanate in ultimii doi ani din cauza pandemiei de coronavirus, prin deschiderea de noi agentii in principalele orase, cu precadere acolo unde opereaza zboruri charter catre destinatii populare de vacanta.In acest moment, pe harta TUI in Romania se afla 11 locatii, odata cu inaugurarea celui mai recent sediu, in Timisoara, printr-un ... citeste toata stirea