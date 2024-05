Romania nu are agenti straini? Suntem o exceptie care confirma regula? Ba bine ca nu. La fel ca si in alte state sau chiar mai mult, pentru ca suntem mai vulnerabili, in Romania misuna agentii altor puteri. Unii sunt doar de influenta, altii sunt ceva mai mult. O parte dintre acestia ar putea fi cunoscuti.Dar in acest scop este nevoie de o lege. O lege care sa aduca normalitatea si in Romania. Macar-macar dupa modelul practicat in Statele Unite ori in alte tari. Agentii straini pot fi ... citește toată știrea