Judetul Timis a fost afectat din nou joi seara de un puternic fenomen de grindina, precipitatii abundente si furtuna, producand pagube majore in sectorul agricol. Compania Agra Asigurari, liderul national in domeniul asigurarilor agricole, estimeaza daune de peste 15.000.000 de lei la nivel regional.In total, peste 25.000 de hectare au fost afectate de acest fenomen devastator, in seara de joi, 13 iulie. Cele mai afectate culturi sunt floarea-soarelui, graul si rapita, care au suferit daune ... citeste toata stirea