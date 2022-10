Agresivitate gratuita! Social democratii pornesc o campanie bazata doar pe atacuri la persoana

Nici nu s-a racit bine semnatura pe hotararea judecatoreasca prin care primarul Claudiu Buciu a fost inlaturat din functie, ca deja toata lumea se gandeste la alegeri. Asta in conditiile in care acestea nu au fost anuntate si nici nu se stie daca vor avea loc in viitorul apropiat. Dar cum lucrurile bune necesita timp, cei care cred ca le pot face s-au apucat de treaba. In evidenta iese marele pierzator de acum doi ani, PSD, care dupa cum arata, nu a invatat mai nimic in aceasta perioada. Ce ... citeste toata stirea