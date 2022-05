Agroland inaugureaza la Timisoara al 18-lea magazin MEGA, in care a investit 1 milion de lei

Grupul agroindustrial Agroland Business System, care detine cea mai mare retea de magazine agricole din Romania, anunta deschiderea unui nou magazin MEGA la nivel national. Magazinul este situat in Timisoara, fiind cel de-al doilea inaugurat in acest oras, dupa Agroland MEGA Mosnita si cel de-al 18-lea pe teritoriul Romaniei."Pe parcursul anului trecut am reusit sa deschidem 12 magazine MEGA si ne asteptam ca in 2022, veniturile realizate de acestea sa creasca pe fondul maturizarii lor. In ... citeste toata stirea