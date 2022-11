Aida Szilagyi demisioneaza din Consiliul Local Timisoara

Aida Szilagyi si sotul sau au fost dati in judecata de vecini dupa ce casa pe care o au in zona Braytim a fost transformata intr-un bloc cu noua apartamente.Luni, judecatorii de la Curtea de Apel Timisoara au decis ca blocul a fost construit ilegal. Decizia este definitiva. In vara, Tribunalul Timis a decis acelasi lucru, insa familia Szilagyi a facut recurs.Instanta a decis ca familia Szilagyi sa achite suma de 5.850 lei drept cheltuieli de judecata in recurs.Marti dimineata, ... citeste toata stirea