AIDRom si UNCHR, pentru cei fugiti din calea razboiului

Colaborarea de mai multi ani in domeniul protectiei refugiatilor si solicitantilor de azil in Romania dintre Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania (AIDRom) si UNHCR, Agentia ONU pentru Refugiati, continua si in anul 2024. Parteneriatul solid sustine proiectul "Servicii asistenta pentru refugiatii din Centrul de Tranzit Timisoara si refugiatii din Ucraina in regiunea de Vest", finantat de UNHCR si implementat de echipa AIDRom care, pe intreg parcursul anului 2024, adreseaza nevoile ... citește toată știrea