Air Connect va opera doua zboruri pe saptamana din Timisoara spre Constanta

In ce se asteapta noi zboruri internationale de pe Aeroportul Timisoara, in contextul anului Capitala Europeana a Culturii, prima noutate este o cursa interna. Aeroportul a anuntat ca din 22 iunie vor aparea doua zboruri pe saptamana de la Timisoara la Constanta.Cursele vor fi asigurate de compania Air Connect care va opera cele doua zboruri pe saptamana spre Constanta, in sezonul estival, in zilele de joi si duminica."Pentru ca este sigur si eficient, un zbor cu avionul pe ruta Timisoara - ... citeste toata stirea