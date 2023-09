Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis si ANOFM au finalizat proiectul "Succes in cariera pentru TINEri!" alaturi de partenerii de la Inovatrium."Am avut ocazia sa sustinem tinerii NEETs, acei tineri cu varsta intre 16 si 29 de ani, care se confruntau cu somajul si care erau inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile", a explicat Kasai Paula Roxana, director executiv AJOFM Timis.La conferinta Ocuparea in Regiunea Vest exploreaza noi ... citeste toata stirea