Ajunge la Timisoara prima transa de vaccinuri anti COVID pentru copiii intre 5 si 11 ani. Imunizarea incepe in 26 ianuarie

TIMISOARA. Cu doar o zi inainte sa inceapa vaccinarea, ajung in tara primele doze de ser imunizant pentru copii.In total, 114.000 de doze de vaccin de la Pfizer vor ajunge in Romania marti dimineata, pe cale aeriana, la aeroporturile din Otopeni, Cluj Napoca si Timisoara.Dozele de vaccin destinate imunizarii copiilor intre 5 si 11 ani vor fi distribuite in tara astfel:- Centrul National de Stocare Bucuresti: 42.000 doze;- Centrul Regional de Depozitare Brasov: 12.000 doze;- Centrul ... citeste toata stirea