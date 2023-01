Ajunul Bobotezei 2023, la Catedrala Mitropolitana Timisoara. Programul

Joi 5 ianuarie, Mitropolia Banatului marcheaza Ajunul Bobotezei 2023. Botezul Domnului" sau Boboteaza, praznuita in fiecare an la 6 ianuarie, alaturi de ziua de pomenire a Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul, 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor dedicate Nasterii Mantuitorului.In Rasarit, pana in a doua jumatate a secolului al IV-lea, Nasterea Domnului era serbata in aceeasi zi cu Botezul, la 6 ianuarie. Aceasta indoita sarbatoare era numita "Epifania" - Praznicul Aratarii Domnului in ... citeste toata stirea