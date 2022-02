Ajuta cu un Martisor! Eveniment caritabil la Parohia Romano-Catolica Lugoj

Primul vestitor al primaverii in Romania este Martisorul, care se ofera de 1 martie doamnelor si domnisoarelor.Legat de aceasta frumoasa traditie, surorile Congregatiei Fiicelor Sf. Francisc de Assisi, carora le apartine initiativa infiintarii Centrului de Ingrijire Paliativa Hospice "Casa Milostivirii Divine" din Timisoara si fac parte din echipa medicala al acestuia, impreuna cu angajatii si voluntarii hospice-ului au pregatit martisoare care vor fi vandute in sprijinul bolnavilor in stadii ... citeste toata stirea