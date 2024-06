Ajutor banesc! Sprijin financiar pentru cultele religioase din Lugoj in suma de 250.000 lei

Ca in fiecare an, Consiliul local Lugoj a aprobat sprijinul financiar acordat cultelor religioase recunoscute in Romania, de pe raza municipiului municipiului Lugoj.Au fost inaintate 19 dosare cu cereri de finantare, suma acordata in total de la bugetul local fiind de 250.000 de lei.Astfel, Parohia Ortodoxa Romana "Sfintii Arhangheli" a primit 7.500 de lei, Parohia Ortodoxa Romana Cotu Mic "Sf. Ioan Botezatorul" - 12.500 lei, Parohia Ortodoxa Romana Dealul Viilor "Sf. Iosif cel Nou de la ... citește toată știrea