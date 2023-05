Vizita la medicul stomatolog este considerata un lux pentru un numar semnificativ de persoane, insa putini cetateni stiu ca multe dintre cabinete ofera posibilitatea decontarii partiale sau totale a serviciilor, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.In judetul Timis, cele mai multe dintre aceste cabinete, respectiv 109, se afla in Timisoara, dar se gasesc si in alte orase cum ar fi Lugoj, Faget, Buzias, Jimbolia, Recas, Sannicolau Mare si Ciacova. In plus, si cabinetele stomatologice ... citeste toata stirea