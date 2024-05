Al 18-lea Congres Roman de Flebologie are loc la Timisoara

In perioada 9-11 mai 2024, in Sala Diamond Ballroom a Hotelului Best Western Plus LIDO din Timisoara, va avea loc cel de-al 18-lea Congres Roman de Flebologie. De asemenea, in aceasta perioada are loc si aniversarea a 50 de ani de existenta a Societatii Romane de Flebologie, infiintata la data de 24 aprilie 1974 de catre academicianul Pius Branzeu. Avand ca scop promovarea diagnosticului si tratamentului afectiunilor venoase ale membrelor inferioare, membrii societatii au continuat activitatea ... citește toată știrea