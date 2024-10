Al doilea evadat de sub escorta politistilor din Arad a fost prins langa frontiera cu Ungaria

Al doilea barbat care a fugit de sub escorta politistilor aradeni a fost prins, vineri dupa-amiaza, la 25 de kilometri distanta, in zona localitatii Iratosu, de langa frontiera cu Ungaria, la circa trei ore si jumatate de la momentul evadarii."In urma investigatiilor efectuate, barbatul a fost depistat in zona localitatii Iratosu", a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad.Doi barbati aflati in arest preventiv, care in luna iulie au distrus cu exploziv un bancomat si au furat ... citește toată știrea