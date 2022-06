Al treilea caz de variola maimutei, diagnosticat in Romania

Ministerul Sanatatii anunta, miercuri, ca al treilea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania.Este vorba de un tanar de 31 de ani care s-a prezentat marti la un spital din Bucuresti.Simptomele au aparut pe data de 10 iunie. Starea generala a pacientului este buna, dar acesta a ramas internat, transmit reprezentantii Ministerului Sanatatii. Barbatul nu a fost plecat in strainatate.Pana acum, in Romania, au mai fost confirmate cazuri de infectare la doi barbati, de 26 de ani si ... citeste toata stirea