Al treilea tramvai Bozankaya, livrat de compania turca pentru Timisoara. Urmeaza sa mai vina 18 bucati

Compania turca Bozankaya a livrat pentru Timisoara al treilea tramvai din cele 21 platite deja de primaria orasului de pe Bega. In cursul noptii a sosit al treilea tramvai Bozankaya in apropierea Timisoarei. Acesta se afla acum la intrarea in localitatea Remetea Mare, urmand ca transportul agabaritic sa ajunga in oras. Conform reprezentantilor STPT, tramvaiul va fi descarcat la depoul de la Badea Cartan (la Muzeul "Corneliu Miklosi") in aceasta seara in jurul orelor 22.00-23.00. De aici, noul