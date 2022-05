Alegeri in Adunarea Eparhiala:au fost alesi 10 clerici si 20 de mireni in cele 10 circumscriptii electorale

Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Ioan, Mitropolitul Banatului, in Arhiepiscopia Timisoarei, s-au desfasurat lucrarile pentru alegerea membrilor clerici si mireni ai Adunarii Eparhiale, sesiunea 2022-2026.In cele 10 circumscriptii electorale ale eparhiei noastre au fost alesi 10 clerici si 20 de mireni, care vor reprezenta preotii si credinciosii eparhiei in Adunarea Eparhiala, Consiliul Eparhial si in Adunarea National Bisericeasca.Lucrarile s-au desfasurat conform ... citeste toata stirea