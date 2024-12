Alegeri parlamentare, de Ziua Nationala! Primarul si viceprimarul Lugojului au votat pentru "un guvern responsabil"

Alegerile programate in premiera de Ziua Nationala, la 1 Decembrie 2024, dau ocazia lugojenilor sa isi exprime optiunea pentru candidatii la Camera Deputatilor si la Senatul Romaniei.Primarul Calin Dobra a votat la Sectia nr. 227, amenajata in incinta Liceului Tehnologic "Valeriu Braniste". El a sosit acolo la ora 9.30, fiind insotit de colegii social-democrati din Consiliul local, care l-au condus la sectia de votare.Dobra a declarat apoi: "Alaturi de colegii mei, am venit sa o sustinem la ... citește toată știrea