Alerta de gripa si viroze respiratorii la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara

Ultimele zile au adus o crestere a numarului copiilor, dar si al adultilor cu infectii cu virusul gripal sau cu viroze respiratorii, transmit reprezentantii Spitalului Victor Babes din Timisoara. In sectiile de boli infectioase sunt internati, in prezent, trei copii in varsta de patru ani, fiecare cu gripa si unul cu stari febrile. De asemenea, a crescut numarul copiilor si adultilor ce au fost consultati in Ambulatoriul unitatii sanitare, dar nu au necesitat internare."A crescut numarul de ... citeste toata stirea