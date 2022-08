Alerta de ploi torentiale si vijelii pentru cea mai mare parte a tarii

Meteorologii au emis marti o noua avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, vant, vijelii si grindina pentru mare parte din tara. De miercuri insa disconfortul termic va fi in crestere, iar vremea va deveni caniculara in vestul si sudul tarii.Avertizarea de instabilitate atmosferica este in vigoare marti, intre orele 12.00 - 22.00.In zonele montane, in Transilvania, Maramures si Moldova, local in Muntenia si Crisana vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ... citeste toata stirea