Alerta de praf saharian in Romania. Concentratii ridicate in mare parte din tara joi si vineri

Un val de praf saharian a intrat, marti, in Romania. Meteorologii avertizeaza ca joi seara si vineri noapte se vor atinge concentratii ridicate in mare parte din tara.Acesta a intrat in tara noastra marti seara, urmand ca joi si vineri sa fie inregistrate concentratii ridicate in cea mai mare parte din tara.Meteorologii avertizeaza ca praful saharian va atinge concentratii ridicate in mare parte din tara, in special in jumatatea de sud a tarii, acolo unde este posibil ca precipitatiile ... citeste toata stirea