Autoritatile din Timisoara sunt in alerta, dupa ce un baiat de 13 ani a fost dat disparut. Copilul ar fi plecat de acasa iar apoi a disparut.Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, de 13 ani, disparut din Timisoara, judetul Timis. In data de 28 octombrie a.c., in jurul orei 17:00 Pintilie Ciprian Alexandru, ar fi plecat de la ... citeste toata stirea