Alerta la un bloc din Timisoara, miros de gaz ajuns pe casa scarii. Interventie CBRN. Video

TIMISOARA. 'Miroase puternic a gaz!'. Acesta a fost anuntul la numarul de urgenta 112 care a declansat alarma in randul pompierilor la Timisoara, duminica inainte de pranz.Imediat salvatorii au intervenit la un bloc de pe bulevardul Take Ionescu, iar un echipaj CBRN a facut cercetari in privinta nivelului de toxicitate.Din fericire, a fost identificata rapid sursa mirosului de gaz ce razbatuse dintr-unul dintre apartamente pana pe casa scarii."Am fost sesizati ca se simte miros de substante ... citeste toata stirea