Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de vreme rea, valabila in aproape toata tara.Pana astazi, la ora 23:00, Romania va fi afectata de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In plus, meteorologii anunta ploi insemnate cantitativ.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a ... citeste toata stirea