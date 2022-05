Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo cod galben de ploi si vijelii.Potrivit ANM, in intervalul 10 mai, ora 13 - 10 mai, ora 21, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata.In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, vestul si sud-vestul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali si vestul Carpatilor ... citeste toata stirea