Alerta meteo: Doua furtuni din Europa lovesc si Romania

Doua furtuni puternice lovesc vestul, centrul si nordul Europei, iar de joi, in Romania, vantul va sufla cu putere, vor fi precipitatii abundente, iar la munte vor fi chiar si ninsori.Ramanem cu vreme foarte calda in majoritatea zonelor tarii, in timp ce cele doua furtuni sunt prezente deja in nordul si nord-vestul Europei.Meteorologii din Marea Britanie, Olanda, dar si din nordul Frantei, Germania si Polonia au emis deja mai multe alerte de vreme severa imediata. In zonele respective, ... citeste toata stirea