Alerte meteo in urmatoarele zile. Jumatate de tara intra azi in cod galben de vijeliia

Inceputul lunii aprilie a venit cu cele mai ridicate temperaturi din ultima jumatate de secol, insa chiar si asa tara intra sub avertismente de vremea rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe informari pentru inceputul saptamanii.Astfel, de luni seara, de la ora 20 si pana marti la ora 8, jumatate de tara intra sub cod galben de vijelii si instensificari ale vantului. In intervalul mentionat vantul se va intensifica treptat in Banat, Crisana, Oltenia, jumatatea vestica a ... citește toată știrea